Homem é detido por conduzir veículo com adulterações em Salgueiro

Um homem de 33 anos foi detido nessa quarta-feira (7) por conduzir um carro com adulterações em Salgueiro, no Sertão de Pernambuco.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o homem foi abordado durante fiscalização na BR-116. Ele dirigia um carro com placa de Salvador-BA. Durante conferência, a polícia constatou indícios de adulteração no veículo.

O motorista saiu da prisão em outubro de 2017, depois de cumprir pena por homicídio. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Salgueiro. O suspeito passará por audiência de custódia nesta quinta-feira (8). (G1)