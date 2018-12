Homem é detido por contrabando de cigarros no Centro de Serra Talhada

Um homem de 43 anos, foi detido por contrabando de cigarros na manhã do último domingo (16), na Rua Comandante Superior, no Centro de Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Segundo informações do 14º BPM, o imputado foi visto pelo policiamento durante rondas na cidade, em uma motocicleta portando uma mochila grande nas costas, a qual chamou a atenção dos policiais. Ao ser abordado e após a revista pessoal, foram encontrados dentro da mochila diversos maços de cigarros importados totalizando 30 maços.

Diante a falta das notas fiscais da mercadoria, o imputado foi encaminhado a DPC local, onde foi autuado em flagrante delito.