Homem é detido por desacato após se negar a baixar volume de som em Serra Talhada

Um homem foi detido por desacato, na noite da sexta-feira (03), no bairro São Cristóvão, em Serra Talhada, após se negar baixar o volume de uma caixa de som, que estava incomodando a vizinhança.

De acordo com o 14º BPM, durante a abordagem o homem esboçou agressividade usando palavras de baixo calão contra o policiamento, além de apresentar visíveis sinais de embriaguez alcoólica.

Diante do fato, este foi conduzido até a delegacia local juntamente com a caixa de som apreendida, para as devidas providências.