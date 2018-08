Homem é detido por populares após tentar furtar supermercado em Serra Talhada. Veja o vídeo

Um homem de 38 anos foi capturado por populares na manhã dessa segunda-feira (20), após tentar furtar alguns produtos de um supermercado no Centro de Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

De acordo com Polícia Militar, funcionários do estabelecimento comercial perceberam a ação e tomaram os produtos do imputado, e logo em seguida entregue a polícia. Foi mantido contato com o proprietário do supermercado, porém o mesmo não quis prestar queixa do acusado.

Diante dos fatos o imputado foi encaminhado à DPC para que fossem tomadas as devidas providências.