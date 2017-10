Homem é detido por porte ilegal de arma de fogo em Serra Talhada

Um homem de 33 anos foi detido por porte ilegal de arma na tarde dessa segunda-feira (23), estrada carroçável do Cachoeira II em Serra Talhada-PE.

Policiais Militares do 14º BPM quando realizavam rondas no endereço descrito depararam-se com o veículo VW GOLF, cor vermelho, em atitude suspeita, momento este, em que foi realizada a abordagem e localizado um revólver cal. 38, marca Taurus com 5 (cinco) munições intactas.

Diante do fato, o imputado A. M. O., foi encaminhado a DPC local e autuado em flagrante delito.