Homem é detido por porte ilegal de arma durante operação em Serra Talhada

Um homem de 41 anos foi detido com um revólver na noite da sexta-feira (13), na BR 232, em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco. O flagrante foi realizado em uma ação conjunta das polícias Rodoviária Federal e Militar, durante a Operação ExpoSerra 2018.

Segundo a PRF, os policiais realizavam uma fiscalização no quilômetro 407 da rodovia, quando abordaram um carro ocupado por um homem. Antes de sair do veículo, o homem foi visto retirando uma arma da cintura e colocando embaixo do banco do motorista.

O revólver estava carregado com cinco munições intactas, sem o documento de porte obrigatório. Ao ser questionado sobre a arma, o motorista informou que a utilizava para proteção pessoal, conforme a PRF.

O homem foi encaminhado junto com a arma à Delegacia de Polícia Civil. O crime de porte ilegal de arma de fogo prevê pena de reclusão de dois a quatro anos, e multa. (G1)