Homem é detido por posse ilegal de arma e tráfico de drogas, no Agreste de PE

Um homem foi detido por posse ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas nesse sábado (4) no bairro das Redeiras em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, o suspeito foi encontrado em uma residência com uma porção de maconha, cocaína, um revólver calibre 32, um celular e mais uma quantia de R$690.