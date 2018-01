Homem é detido por receptação após ser flagrado com celular roubado em Serra Talhada

Policiais Militares da equipe GATI/14º BPM, juntamente com Equipe Malhas da Lei, após levantamento de que na feira livre em Serra Talhada-PE, pessoas negociavam com aparelhos de procedência duvidosa, que de posse da informação, foi realizada revista e consulta no Sistema Alerta Celular em diversos aparelhos, que na ocasião o imputado W. B. da Silva, 25 anos, autônomo se encontrava com 17 aparelhos, sendo que um deles (Celular Samsung J5 PRO, IMEI 357476085721802) encontrava-se com queixa.

De imediato o imputado, juntamente como o aparelho, foi conduzido até a DPC local onde o mesmo foi autuado em flagrante delito pela autoridade competente.