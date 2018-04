Homem é detido suspeito de abusar sexualmente de cadela no Agreste de PE

Um homem de 54 anos foi detido no último domingo (22) suspeito de zoofilia em Toritama, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Civil, o suposto criminoso foi filmado abusando sexualmente de uma cadela.

Ele foi levado para a Delegacia de Polícia Civil, onde confessou o crime. O homem foi liberado e irá responder a um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).

Segundo a delegada Érica Feitosa, este caso se enquadra na lei de crimes ambientais. (G1)