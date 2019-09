Homem é detido suspeito de abusar sexualmente e agredir mãe em PE

Um homem de 45 anos foi preso suspeito de abusar sexualmente e agredir a mãe, de 73 anos, em Taquaritinga do Norte, no Agreste de Pernambuco, no sábado (7). Conforme a Polícia Civil, com o suspeito foi apreendido uma valor de R$ 3.690, que seria da aposentadoria da idosa.

Ainda segundo a polícia, a vítima foi levada para o hospital do município após a família suspeitar que a mulher estava sofrendo abusos sexuais.

O suspeito foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Santa Cruz do Capibaribe para as medidas cabíveis. (G1)