Homem é detido suspeito de agredir o pai de 82 anos no Agreste de PE

Um homem de 44 anos foi detido suspeito de agredir o pai, de 82 , na última quarta-feira (14) na zona rural de Pedra, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, o suposto criminoso apresentava sinais de embriaguez no momento do crime.

Ainda segundo a PM, a irmã do suspeito tentou defender o pai das agressões com a ajuda de outras pessoas. O homem foi autuado em flagrante por violência doméstica e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil. (G1)