Homem é detido suspeito de atear fogo na casa de uma mulher no Sertão de PE

Na madrugada dessa quarta-feira (16) um homem foi detido em flagrante suspeito de incendiar uma casa em Ibimirim, no Sertão de Pernambuco.

Segundo a Polícia Militar, a polícia estava realizando rondas quando identificou o incêndio. Testemunhas informaram que o homem havia colocado fogo na casa e estava sentando em uma calçada próximo ao local.

Ainda de acordo com a PM, o homem apresentava queimaduras no braço e na perna, e foi levado para o hospital da cidade. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas quando eles chegaram, as chamas já haviam se espalhado pela residência. Todos os objetos foram destruídos.

O suspeito foi detido em flagrante e vai passar por audiência de custódia. (G1)