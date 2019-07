Homem é detido suspeito de estuprar idosa em Pernambuco

Um homem de 42 anos foi detido suspeito de estuprar uma idosa de 63 anos, no último domingo (21) em Águas Belas, no Agreste de Pernambuco.

Segundo a Policia Militar, as netas da vítima informaram que viram a avó deitada na cama com o suspeito e com as pernas ensanguentadas.

Ainda de acordo com a PM, os policiais falaram com a vítima, mas ela não soube informar o que estava acontecendo. Os policiais também foram até a casa do suspeito, que não quis falar sobre o assunto e resistiu a prisão.

Ele foi levado para a Delegacia de Polícia Civil, juntamente com as testemunhas, para o caso ser investigado. (G1)