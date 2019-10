Homem é detido suspeito de exploração sexual no Agreste de PE

Um aposentado de 53 anos foi detido suspeito de exploração sexual em Águas Belas, no Agreste de Pernambuco, na segunda-feira (7). Segundo a Polícia Militar, a polícia recebeu uma denúncia anônima de que uma adolescente de 17 anos havia entrado na casa do homem. O denunciante disse que era costume que adolescentes menores de idade frequentassem a casa dele e poderia estar havendo abuso sexual.

Ainda de acordo com a PM, a polícia foi até a residência do suspeito e ele negou que tivesse mais alguém dentro de casa. Ao fazer a revista na residência, os policiais encontraram em um dos quartos da casa, a adolescente de 17 anos com a porta trancada por dentro.

O conselho tutelar foi acionado e localizou a mãe da menor, as duas foram para a Delegacia de Polícia Civil , juntamente com o homem. Um inquérito policial foi aberto para apuração do caso. (G1)