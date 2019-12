Homem é detido suspeito de furtar cerca de R$ 1,2 mil de salão de beleza em PE

Um homem foi detido na última terça-feira (10) suspeito de furtar cerca de R$ 1,2 mil de um salão de beleza em São Bento do Una, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, o suposto criminoso foi encontrado no estabelecimento comercial.

Ainda segundo a polícia, o homem contou que havia se arrependido do crime e que queria devolver o dinheiro. Perguntado onde estava o dinheiro, o suspeito informou que havia pedido para que um amigo guardasse.

O amigo do suspeito disse à PM que não sabia que o dinheiro era proveniente de furto. Os dois homens foram levados para a Delegacia de Polícia Civil do município, que vai investigar o caso. (G1)