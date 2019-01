Homem é detido suspeito de importunação sexual contra criança no Agreste de PE

Um homem foi detido nessa quinta-feira (24) suspeito de tentar arrombar uma casa e importunar uma criança sexualmente em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco.

Segundo a Polícia Militar, testemunhas informaram que o homem havia tocado à força no órgão genital da vítima. Não foi informado se a criança é do sexo feminino ou masculino. O homem também teria ameaçado algumas pessoas com uma faca.

Ainda de acordo com a PM, o homem foi levado junto com o material apreendido para a Delegacia de Polícia Civil para o caso ser investigado. (G1)