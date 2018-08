Homem é detido suspeito de matar agricultor a facadas após discussão em São José do Belmonte

Um agricultor de 30 anos foi morto a golpes de faca nessa terça-feira (7), no Sítio Lagoa Nova, em São José do Belmonte, Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, o agricultor apresentava várias perfurações no peito e no braço direito.

Segundo a PM, testemunhas afirmaram que o suspeito e a vítima estavam bebendo quando começaram a discutir. Durante a discussão, o suposto criminoso atingiu o agricultor com as facadas e, em seguida, fugiu.

A vítima foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Após buscas, o suspeito foi detido e levado à Delegacia de Polícia Civil de Serra Talhada. (G1)