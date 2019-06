Homem é detido suspeito de tentar estuprar e ameaçar com faca estudantes em PE

Um homem de 35 anos foi detido suspeito de tentar estuprar alunas de dois colégios em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, na terça-feira (11). De acordo com a Polícia Militar, o suspeito estaria ameaçando as vítimas com facão. Elas eram obrigadas a assistirem aos gestos obscenos praticados por ele.

Ainda segundo a PM, depois de diligências a Patrulha Escolar conseguiu apreender o suspeito e com ele encontrou os facões. O suspeito foi levado para a Delegacia de Plantão, onde foi autuado, mas vai responder em liberdade. (G1)