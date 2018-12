Homem é detido suspeito de tentar fraudar concurso público realizado em Caruaru

Um homem foi detido tentando fraudar o concurso público para Guarda Municipal de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, no domingo (16). Segundo a Guarda Municipal, o candidato estava com um ponto eletrônico, um celular e um receptor de escuta disfarçado de cartão de crédito.

O homem foi abordado por fiscais da banca organizadora e foi retirado da sala, onde iria fazer a prova. Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para as medidas cabíveis. (G1)