Homem é detido suspeito de tentar matar a ex-companheira na frente das filhas em Serra Talhada

Um homem foi detido suspeito de tentar matar a ex-companheira em frente das filhas na quarta-feira (10) em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Segundo a Polícia Militar, a vítima informou que havia se separado do suspeito há uma semana. Uma das filhas do casal, que mora com o homem, ligou para a mãe dizendo que estava doente.

Em seguida, a vítima foi até a casa do ex-companheiro para ver como a filha estava. Enquanto a mulher estava no quarto, o homem pegou uma faca e a esfaqueou.

Ainda de acordo com a PM, a vítima e as filhas conseguiram tirar a arma branca da mão do homem, que fugiu logo após o crime. A polícia realizou rondas para encontrar o suspeito, que foi localizado e autuado em flagrante por tentativa de feminicídio. (G1)