Homem é detido suspeito de ter relação sexual com cabras no Agreste de PE

Um homem de 50 anos foi detido após ter relações sexuais com algumas cabras no distrito de São Domingos, em Brejo da Madre de Deus. Segundo a Polícia Militar, quando a equipe chegou ao local, o homem estava sem roupa e segurado por dois homens.

Ainda conforme a PM, testemunhas disseram que o homem estava tendo relações com as cabras do irmão dele.

O suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para as medidas cabíveis. O caso aconteceu no sábado (30), mas foi divulgado nesta segunda-feira (1º). (G1)