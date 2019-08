Homem é encontrado amarrado e com disparos de arma de fogo na cabeça em Arcoverde

Um homem de 28 anos foi encontrado morto a tiros na quinta-feira (1º) na zona rural de Arcoverde, no Sertão de Pernambuco. Segundo a Polícia Militar, testemunhas informaram que três pessoas se passaram por policiais e abordaram a vítima, que estava em uma moto com a namorada.

Ainda de acordo com a PM, as testemunhas disseram que a vítima praticava assaltos e roubos em Sanharó, mas a polícia não confirmou a informação. O homem foi encontrado amarrado e com marcas de tiros na cabeça. O corpo foi encaminhado ao IML de Caruaru. A Polícia Civil vai investigar o caso. (G1)