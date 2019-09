Homem é encontrado morto com marcas de tiros em Sertânia

No último domingo (22) um homem de 32 anos foi encontrado morto na zona rural de Sertânia, no Sertão de Pernambuco.

Segundo a Polícia Militar, testemunhas informaram que havia acontecido um acidente de trânsito e havia uma pessoa morta, mas ao chegar no local os policiais perceberam que a vítima estava com marcas de tiros na cabeça e no corpo.

Ainda de acordo com a PM, o pai da vítima estava no local e não soube informar qual o motivo do crime. O corpo foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML). A Polícia Civil vai investigar o caso. (G1)