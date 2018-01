Homem é encontrado morto com marcas de tiros no Sertão de Pernambuco

Um homem de 35 anos foi morto a tiros na última sexta-feira (12) no perímetro irrigado Fulgêncio, em Santa Maria da Boa Vista, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar (PM), o crime aconteceu, por volta 15h25, próximo a estação de energia. Sandro Vaz de Sá foi encontrado caído no chão ao lado de uma moto e com marcas de disparos de arma de fogo.