Homem é encontrado morto dentro da cabine de um caminhão, em Salgueiro

Um homem foi encontrado morto no último sábado (27), dentro da cabine de uma carreta que estava estacionada no pátio de um posto de combustíveis, na BR 232, em Salgueiro, Sertão de Pernambuco. De acordo com informações da Polícia Civil, o caminhoneiro foi identificado como Anderson da Cruz dos Santos, de 32 anos.

A placa do veículo onde Anderson da Cruz estava é do Paraná. O corpo foi encontrado por outro caminhoneiro, que acionou a polícia. Segundo a Polícia Civil, não havia nenhum sinal de violência. Ainda não se sabe o que teria ocasionado a morte. O caso será investigado. (G1)