Homem é encontrado morto dentro de carro em Serra Talhada

Um homem identificado como José Ronaldo dos Santos Araújo, 35 anos, mais conhecido como “Ronaldo do Táxi”, foi encontrado morto dentro de um carro na noite dessa quarta-feira (1º), na Avenida Afonso Magalhães, no Centro de Serra Talhada.

Segundo informações da Polícia Militar, populares encontraram a vítima, aparentemente sem sinais vitais, dentro de um veículo Gol cor branca.

Ainda de cordo com a PM, o Corpo de Bombeiros foi acionado e ao chegar ao local, constaram que José Ronaldo já estava sem vida, e ao lado do corpo estava um recipiente com um líquido na cor branca, possivelmente veneno.

O local foi isolado até a chegada da Polícia Civil para que fosse realizado o devido procedimento legal.