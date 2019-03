Homem é encontrado morto dentro de casa, em Salgueiro; vítima tinha perfurações no corpo

Um homem foi assassinado nessa quinta-feira (14), na Rua Suécia, bairro Brisa da Serra, em Salgueiro, Sertão de Pernambuco. De acordo com informações do Boletim de Ocorrências da Polícia Militar, a vítima foi encontrada morta dentro de uma casa em construção, com perfurações no corpo.

A polícia chegou até o local do crime após moradores vizinhos avisarem que havia um homem morto dentre de uma casa. Uma testemunha disse aos policiais que, por volta das 16h30 ouviu disparos de arma de fogo. Segundo a polícia, as testemunhas não souberam informar se na hora do crime havia alguém com a vítima. O caso foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Salgueiro. Até o momento, ninguém foi preso. (G1)