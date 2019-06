Homem é encontrado morto dentro de casa no bairro Bom Jesus, em Serra Talhada

Um homem identificado como José Adelmo Ferreira da Silva, 44 anos, foi encontrado morto na manhã deste sábado (22), na Travessa Granja, no bairro Bom Jesus em Serra Talhada, Sertão do Pajeú.

Segundo informações repassadas para o JD Online, José Adelmo foi encontrado dentro de sua residência, com perfurações na região do pescoço e com um fio amarrado na garganta.

Ainda de acordo com informações, parentes de Adelmo notaram a sua ausência e acionaram a PM. Até a publicação desta matéria, ninguém havia sido preso.

O corpo do homem foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Caruaru.

HOMICÍDIOS

Este é o 16º homicídio registrado na Capital do Xaxado em 2019. O último vitimou um homem, de 40 anos, que foi assassinado a tiros no dia 08 desse mês, no distrito de Caiçarinha da Penha, zona rural de Serra Talhada.

