Homem é encontrado morto em Serra Talhada

Um homem identificado como Ronaldo Batista do Amaral, 49 anos, foi encontrado morto nessa segunda-feira (13) no Sítio Grotões, zona rural de Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Segundo informações da Polícia Militar, a esposa de Ronaldo informou que ele saiu de casa para fazer um serviço no sítio e como estava demorando, ela foi a procura do mesmo, e o encontrou caído no chão já sem sinais vitais.

Ainda de acordo com a PM, a mulher também relatou que a vítima estava fazendo tratamento de saúde em função de problemas cardíacos. No corpo não foi localizado nenhuma marca ou sinal de agressão ou violência.

O local foi isolado até a chegada da Polícia Civil.