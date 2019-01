Homem é encontrado morto na barragem de Mulungu, em Salgueiro

O corpo de um homem foi encontrado nesta terça-feira (29) na Barragem Mulungu, no Sítio Mulungu, a cerca de 16km do município de Salgueiro, no Sertão de Pernambuco. De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima foi identificada como Francisco Eronaldo Alves, de 47 anos.

Familiares de Francisco Eronaldo disseram aos policiais que a vítima estava desaparecida desde domingo. O corpo foi levado para o Instituto de Criminalística de Petrolina para ser apontada a causa da morte. (G1)