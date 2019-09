Homem é encontrado morto próximo da Compesa em Serra Talhada

Um corpo de um homem ainda não identificado pela polícia, foi encontrado na madruga desta segunda-feira (09) na Avenida Doutor Ademar Xavier próximo da Compesa, em Serra Talhada, no Sertão do Pajeú.

Segundo informações, o corpo do homem foi encontrado com marcas de lesões nos braços, pés, além de um grande ferimento na cabeça.

Ainda de acordo com informações, no local existem marcas de frenagem, levando a acreditar que foi um acidente com vítima fatal.