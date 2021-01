Homem é encontrado sem vida deitado em banco na rodoviária

Um homem identificado como Fabiano Ferreira dos Santos, conhecido como ‘Fom-Fom, de 35 anos, foi encontrado sem vida na tarde deste sábado (23/01) deitado em um banco da rodoviária da cidade de Buriti dos Lopes, Norte do Piauí. As informações são do Portal do Rurik.

De acordo com as informações da Polícia Militar, houve um chamado em que foi relatado que havia uma pessoa morta no pátio da rodoviária e, quando uma equipe chegou no local, constatou o óbito. As suspeitas é de que o homem tenha sofrido um mal súbito.

A vítima vivia nas ruas e era bastante conhecida na cidade. O Instituto Médico Legal (IML) de Parnaíba foi acionado para fazer o recolhimento do corpo.

