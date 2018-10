Homem é esfaqueado após discussão em Arcoverde

Um homem de 31 anos foi esfaqueado no último domingo (28) após um desentendimento em Arcoverde, Sertão de Pernambuco. Segundo a Polícia Militar, populares informaram que o suspeito teria roubado um pássaro do homem e, quando a vítima começou a procurar o animal, discutiu com o suposto criminoso, que esfaqueou o homem na região do tórax.

Ainda de acordo com a PM, a vítima foi socorrida e levada para um hospital. O suspeito fugiu e, até a publicação desta matéria, não foi localizado. A Polícia Civil vai investigar o caso.