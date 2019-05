Homem é esfaqueado na barriga após discussão em Serra Talhada

Um homem de 36 anos foi esfaqueado na madrugada dessa quarta-feira (15), após discutir com um desconhecido no bairro Vila Bela, em Serra Talhada, Sertão do Pajeú.

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima relatou que estava em um espetinho bebendo, quando discutiu com um desconhecido e no caminho para sua casa foi surpreendido com um golpe de faca, que atingiu a região da sua barriga.

Ainda de acordo com a PM, o homem foi socorrido e encaminhado para o Hospital Regional Agamenon Magalhães (Hospam), onde ficou sob cuidados médicos.

Após rondas na localidade, o agressor foi localizado pelo policiamento e conduzido para a Delegacia de Polícia Civil.