Homem é espancado até a morte no bairro Vila Bela; é o primeiro homicídio de 2018 em Serra Talhada

Um homem identificado como José Carlos do Nascimento, 51 anos, morreu após ser espancado até a morte na noite desse sábado (03) no bairro Vila Bela em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Segundo informações, José Carlos foi morto durante uma briga, por motivos desconhecidos, em um bar no bairro Vila Bela. A vítima entrou em luta corporal com um homem não identificado e levou a pior, foi atingido com chutes e socos, caiu e bateu a cabeça no meio fio da calçada, vindo a óbito no local. O agressor se evadiu do local, tomando destino ignorado. Populares disseram a polícia que o agressor era desconhecido e não era da localidade.

Este foi o primeiro homicídio registrado esse ano na cidade de Serra Talhada. Aconteceram duas tentativas no mês de janeiro.

Com informações de Nayn Neto