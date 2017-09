Homem é executado a tiros no bairro Bom Jesus em Serra Talhada

Mais um assassinato é registrado em Serra Talhada, um homem foi assassinado a tiros na noite deste sábado (23) no bairro Bom Jesus.

Segundo informações, dois homens não identificados, em uma motocicleta Biz de características não anotadas efetuaram vários disparos contra a vítima, dos quais cerca de seis tiros à atingiram fatalmente a vítima que não resistiu aos ferimentos vindo a óbito no local.

O homicídio aconteceu na Rua Vila Nova por volta das 20h30. A vítima foi identificada como Givanildo Dias Souza, 30 anos, mais conhecido por “Dodô”.

Com esse assassinato, sobe para 26 o número de homicídios registrados na Capital do Sertão do Pajeú esse ano. O último vitimou Maria Aparecida da Silva, 30 anos, que foi encontra enterrada próximo a um posto de combustível no bairro da Malhada na tarde deste sábado (23).

