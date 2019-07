Homem é flagrado com 128 espoletas para explosivos na BR-232

Um homem de 33 anos foi flagrado com 128 espoletas para explosivos de demolição nesta terça-feira (16), na BR-232, em Tacaimbó, no Agreste de Pernambuco. O material estava escondido em um fundo falso de um carro e foi encontrado durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Batalhão Integrado Especializado da Polícia Militar (1° Biesp-PM).

Durante a abordagem ao veículo no quilômetro 163 da rodovia, os policiais desconfiaram das informações fornecidas pelo condutor e levaram o carro até a Unidade Operacional de São Caetano. Após uma vistoria próximo ao capô do veículo, foi localizado um saco plástico contendo os pinos de metal. O cão farejador do 1° Biesp foi acionado, mas não encontrou outros ilícitos, conforme a PRF.

O homem informou que os artefatos explosivos haviam saído de Petrolina, no Sertão de Pernambuco, e seriam entregues em Alcantil, na Paraíba. Após consulta, foi constatado que o motorista já havia sido flagrado em junho pela PRF na Bahia com uma munição de fuzil calibre 762, roupas e 23 celulares sem nota fiscal, em um fundo falso de veículo. Na ocasião, ele foi enquadrado por porte ilegal de munição de uso restrito e descaminho.

O motorista foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de São Caetano para as medidas cabíveis. O transporte de espoletas utilizadas para acionar explosivos só pode ser realizado com um Certificado de Registro e uma Guia de Tráfego emitidos pelo Exército Brasileiro. (G1)