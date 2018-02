Um homem de 27 anos foi detido pela polícia com uma pequena quantidade de cocaína na noite do último sábado (24), na Praça Sérgio Magalhães, no Cetro de Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Ao ser abordado pela PM, o homem que mora na região do centro, admitiu que era usuário de cocaína. Diante do fato, o envolvido e o entorpecente foram encaminhados a Delegacia de Polícia para adoção de medidas julgadas cabíveis.