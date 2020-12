Homem é flagrado com pedra de crack em Serra Talhada

Um homem de identidade não revelada pela polícia foi flagrado com uma pedra de crack na manhã dessa segunda-feira (14), na Rua do Sol, no bairro Bom Jesus, em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

De acordo com informações do 14º BPM, o homem estava escondendo a droga na mão direita dele e ao ser indagado sobre a pedra de crack, o mesmo disse que era usuário.

Diante do ocorrido, foi confeccionado um boletim de ocorrência e o imputado foi liberado no local na presença de testemunhas, após assinar a Certidão de Ciência e Liberação.

O entorpecente apreendido foi entregue na Reserva de Material Bélico (RMB).