Homem é flagrado conduzindo moto com litro de Dreher e maconha no bolso em Salgueiro

Um homem de 32 anos, mototaxista, foi flagrado pela Polícia Militar no final da tarde da última quinta-feira (07), por volta das 17h20, conduzindo uma moto sem capacete e com um litro de Dreher e aproximadamente 6,75 gramas de maconha no bolso.

Segundo o 8° BPM, durante a abordagem os policiais perceberam que ele estava com sintomas de embriaguez, o que foi comprovado em teste de bafômetro realizado no posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O motoqueiro foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Salgueiro, onde foi autuado em flagrante por embriaguez ao volante e porte de entorpecente, além de ser multado e ter a moto e a CNH apreendidas.

