Homem é infectado por coronavírus após avó receber alta em Serra Talhada

Mais um caso do novo coronavírus foi confirmado na noite dessa segunda-feira (04) em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco. Um homem de 38 anos testou positivo para o Covid-19, após realizar um teste rápido.

Segundo o boletim divulgado pela Secretaria de Saúde, o paciente já apresenta anticorpos e memória imunológica, entrando então na relação de casos recuperados clinicamente.

Ainda de acordo com a Secretaria, o homem infectado é neto da idosa de 87 anos que foi internada no Hospital Regional Agamenon Magalhães (Hospam), e diagnosticada com COVID-19 no final do mês de abril.

Agora o município contabiliza 11 casos confirmados, 12 em investigação, 28 foram descartados e 4 casos recuperados.

