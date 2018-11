Homem e menor são detidos com maconha no Centro de Serra Talhada

Um homem de 20 anos e um menor foram detidos na noite dessa sexta-feira (09), com drogas no Centro de Serra Talhada, no Sertão do Pajeú.

Segundo a Polícia Militar, durante rondas o policiamento se deparou com o homem e o menor em atitude suspeita, ao realizar a abordagem foram encontrados três poções de maconha escondida em uma árvore.

Diante do fato, os envolvidos foram conduzidos ate a DPC local, para que fossem tomadas as devidas providências.