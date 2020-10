Homem é morto a facadas após discussão em bar no Sertão de PE

Um homem de 39 anos foi assassinado a facadas na Rua Levino Leite de Azevedo, no Centro do município de Terra Nova, no Sertão de Pernambuco. O assassinato foi cometido nesse domingo (11) e o autor, de 48 anos, foi preso momentos depois e confessou o crime.

O homem disse aos policiais que o crime foi cometido após uma briga. Ele disse que estava bebendo em um bar onde a vítima estava e que após uma discussão entre os dois, a vítima deu um tapa em seu rosto. De pois da discussão, ele foi até a sua oficina, que fica a 50 metros do bar, pegou uma peixeira e voltou. Para o local onde a vítima estava, acertando-o com uma facada nas costas.

A vítima foi socorrida para a unidade de saúde local, onde acabou morrendo. A arma utilizada no crime foi encontrada, e o suspeito conduzido à Delegacia de Polícia local e, posteriormente, foi levado para a delegacia da cidade de Salgueiro onde foi autuado em flagrante. (G1)