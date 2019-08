Homem é morto a facadas após discussão por causa de drogas em Arcoverde

Na última terça-feira (27) um homem de 25 anos foi morto a facadas após uma discussão por causa de drogas em Arcoverde, no Sertão de Pernambuco.

De acordo com a Polícia Militar, a mãe da vítima informou que o homem estava bebendo com o suspeito e os irmãos dele quando começaram a discutir sobre o sumiço do entorpecente. Ainda segundo a PM, testemunhas disseram que viram o momento em que o suposto criminoso matou a vítiima a golpes de faca.

Após o crime, o suspeito fugiu do local, mas foi encontrado dentro da casa dele com as roupas sujas de sangue. O homem confessou que o sangue era da vítima, mas negou a participação no crime.

Os policiais realizaram uma revista na casa do suspeito e encontraram uma faca escondida em baixo de um colchão. O material foi recolhido e vai passar por perícia. A Polícia Civil vai investigar o caso. (G1)