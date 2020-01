Homem é morto a facadas após pedir dose de cachaça em Calumbi

Um homem foi morto a facadas após pedir uma dose de cachaça a um grupo que bebia em frente a uma residência no município de Calumbi, no Sertão de Pernambuco. O crime aconteceu na noite do último sábado (11).

De acordo com a Polícia Militar, a vítima, José Roberto do Nascimento, 30 anos, teria pedido a dose da bebida ao suspeito, que negou a cachaça e começou a seguir vítima. O suspeito teria desferido dois golpes de faca, uma nas costas e outro no abdômen do homem.

José Roberto não resistiu aos ferimentos e morreu. O suspeito fugiu do local e até a publicação desta matéria não havia sido encontrado. O corpo foi levado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru, no Agreste. O caso será investigado pela Delegacia de Calumbi.

O pai da vítima, Carlos Alberto, recebeu a notícia da filha e do genro. “Eu estava deitado na rede, do lado de fora, já eram mais de 20h. Pensei que era outra coisa, aí quando abri a porteira, ela disse que deram umas facadas nele”, lamentou.

Do NE10 Interior