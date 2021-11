Homem é morto a facadas em Floresta, no Sertão de PE

Na manhã desta segunda-feira (29), por volta das 06h00, foi registrado um homicídio na cidade de Floresta, Sertão de Pernambuco. O crime aconteceu no bairro das Caraibeiras.

De acordo com as informações, a vítima identificada como Jânio Hallyson Cavalcante de Carvalho, foi assassinado com golpes de faca. Os Policiais foram acionados e se deslocaram para o local onde constataram a veracidade do crime.

A Polícia informou que a vítima já havia sido detida no ano de 2015, em um ponto de drogas na cidade. Com informações do Povo com a Notícia.

Do Nayn Neto