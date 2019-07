Um homem de 29 anos foi morto a facadas pelo próprio tio em São José do Belmonte, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, o crime aconteceu nessa sexta-feira (12) na Vila Fortuna.

Ainda segundo informações da PM, a vítima havia esfaqueado o suspeito há algum tempo e essa teria sido a motivação do assassinato. O criminoso fugiu em uma motocicleta e ainda não foi encontrado. (G1)