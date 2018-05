Homem é morto a golpes de faca em Santa Cruz da Baixa Verde

Um homem identificado como Roberto Kássio Lopes dos Santos, 29 anos, foi morto com golpes de faca peixeira na noite dessa quarta-feira (30) em Santa Cruz da Baixa Verde, Sertão de Pernambuco.

Segundo informações, a vítima bebia em um bar, quando dois homens não identificados, deram ordem para que todos que estavam no interior do estabelecimento saíssem e o esfaquearam, após o crime, colocaram a faca em sua mão e se evadiram do local. A PM fez o isolamento do local até a chegada da Polícia Civil, logo em seguida foi realizada diligências no intuito de localizar o assassino, porém sem êxito.

Ainda de acordo com informações, Roberto tinha passagem pela polícia e era suspeito de ter praticado um homicídio no município, em 2015, onde teria matado uma mulher a pauladas no dia 25 de outubro.