Homem é morto a golpes de garrafa dentro de bar em PE

Um homem de 20 anos foi morto na tarde da última terça-feira (25) em Bica do Boiola, na zona rural de Altinho, no Agreste pernambucano. Segundo informações da Polícia Civil, Ruedson Severino da Silva Santos foi agredido com um gargalo de uma garrafa na região do abdômen.

Ainda segundo a polícia, a vítima estava com a família em um bar quando notou que a carteira dele havia sumido. Ele teria pedido para o suspeito se levantar para que ele procurasse a carteira e o suspeito não gostou e quebrou a garrafa na vítima.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

Do NE10 Interior