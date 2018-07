Homem é morto a pedradas e suspeito de cometer crime é agredido por população em Pernambuco

Um homem identificado como Cícero da Silva Rodrigues, de 32 anos, foi morto a pedradas na tarde dessa quarta-feira (04) em Águas Belas, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, a vítima estava na garupa de uma motocicleta quando foi derrubada pelo condutor do veículo e atingida por pedradas em todo corpo.

Ainda segundo a PM, alguns moradores que presenciaram o crime amarraram e bateram no suspeito até a chegada da polícia. O homem foi autuado em flagrante e passará por audiência de custódia nesta quinta-feira (5) em Garanhuns, também no Agreste.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru. (G1)